Şişecam Düzcam'ın "T Buluşmaları"nda ikinci konuk Patrik Schumacher oldu - Son Dakika

Şişecam Düzcam'ın "T Buluşmaları"nda ikinci konuk Patrik Schumacher oldu

Şişecam Düzcam, "Mimarinin Şeffaf Yüzü" sloganıyla Arkitera Mimarlık Merkezi iş birliğiyle hayata geçirdiği "T Buluşmaları"nın bu yılki ikinci etkinliği olan T06'yı global ve online olarak gerçekleştirdi.

Şişecam Düzcam, "Mimarinin Şeffaf Yüzü" sloganıyla Arkitera Mimarlık Merkezi iş birliğiyle hayata geçirdiği "T Buluşmaları"nın bu yılki ikinci etkinliği olan T06'yı global ve online olarak gerçekleştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürünleriyle yapı sektörüne ivme kazandıran Şişecam Düzcam, "Mimarinin Şeffaf Yüzü" sloganıyla hayata geçirdiği mimarlık etkinliği "T Buluşmaları"nın bu yılki ikinci etkinliğini online ve global olarak yapıldı.

Bugüne kadar beş kez hayata geçirilen T Buluşmaları'nın sonuncusu T06, İngiltere merkezli Zaha Hadid Mimarlık'ın yöneticisi Patrik Schumacher'i konuk etti.

Moderatörlüğünü mimar Bilge Kobaş'ın üstlendiği etkinlik, mimarlar, tasarımcılar ve yapı sektörü profesyonellerini bir araya getirdi. T06'nın konuk konuşmacısı Mimar Patrik Schumacher, T Buluşmaları için hazırladığı sunumunda mimariye bakış açısını ve hayata geçirdiği projeleriyle ilgili deneyimlerini aktardı.

Şişecam Düzcam'ın hayata geçirdiği T Buluşmaları, geçen hafta gerçekleşen T05 etkinliğinde de Danimarka merkezli 3XN Architecture firmasının kurucusu Mimar Kim Herforth Nielsen'i ağırlamıştı.

Cam, cephe, şeffaflık ve doğal ışık kullanımı konularının önemine işaret eden Schumacher, projeleri arasında yer alan Norveç'teki Oslo Metro İstasyonu projesini anlatırken Şişecam Düzcam'dan cam danışmanlığı aldıklarını da belirtti.

Schumacher projede endirekt ışığa odaklandıklarını aktararak, "Bunun için de cam kullanacağız. Cam sağlam, dayanıklı, eskiyip yıpranmayan, çok iyi bir malzeme." değerlendirmesinde bulundu.

1988 yılında Zaha Hadid Architects'e katılan Patrik Schumacher, halen ofisin yöneticisi olarak çalışıyor.

Ofisin küresel bir mimarlık ve tasarım markası olması konusunda büyük katkısı olan Schumacher, mimari, şehircilik ve tasarım alanlarında en önde gelen düşünce liderlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bonn, Stuttgart ve Londra'da felsefe, matematik ve mimarlık eğitimi alan Patrik Schumacher, 1990 yılında mimarlık diplomasını aldıktan sonra 2010 yılında Zaha Hadid ile birlikte Royal Institute of British Architects tarafından verilen Stirling Ödülü'nü kazandı.

1996'da AADRL'nin (Architectural Association Design Research Laboratory) kurucularından olan Schumacher, 1999 yılında Klagenfurt Üniversitesi Kültür Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. Son 20 yılda mimari dergilere ve yayınlara 100'den fazla makale yazdı.

2008'de "parametrisizm" akımını başlatan ve o zamandan beri parametrisizmi destekleyen bir dizi manifesto yayınlayan Schumacher, 2010 ve 2012 yıllarında da iki ciltlik teorik "The Autopoiesis of Architecture" çalışmasını yayınladı.

Micheal Schumacher, Zaha Hadid, Şişecam, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişecam Düzcam'ın 'T Buluşmaları'nda ikinci konuk Patrik Schumacher oldu - Son Dakika

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