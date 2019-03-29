Son Dakika Haberleri: Şişecam, güneş paneli performansını artırıyor

Şişecam, güneş paneli performansını artırıyor

9 dakika önce

Şişecam, 2003 yılından itibaren güneş kolektörleri ve güneş panellerinin en üst katmanı olan camı düşük demirli ve temperli buzlu cam olarak üretiyor.

Şişecam, güneş paneli performansını artırıyor, System.String[]
Şişecam, 2003 yılından itibaren güneş kolektörleri ve güneş panellerinin en üst katmanı olan camı düşük demirli ve temperli buzlu cam olarak üretiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:22 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fitch: Türk Bankalarının Önemli Tamponları Var Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişecam, güneş paneli performansını artırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]