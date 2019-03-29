Şişecam, güneş paneli performansını artırıyor

Şişecam, 2003 yılından itibaren güneş kolektörleri ve güneş panellerinin en üst katmanı olan camı düşük demirli ve temperli buzlu cam olarak üretiyor.

Şişecam, 2003 yılından itibaren güneş kolektörleri ve güneş panellerinin en üst katmanı olan camı düşük demirli ve temperli buzlu cam olarak üretiyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Fitch: Türk Bankalarının Önemli Tamponları Var

Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler

Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu

Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı