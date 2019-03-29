Şişecam, güneş paneli performansını artırıyor
9 dakika önce
Şişecam, 2003 yılından itibaren güneş kolektörleri ve güneş panellerinin en üst katmanı olan camı düşük demirli ve temperli buzlu cam olarak üretiyor.
Şişecam, 2003 yılından itibaren güneş kolektörleri ve güneş panellerinin en üst katmanı olan camı düşük demirli ve temperli buzlu cam olarak üretiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:22
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