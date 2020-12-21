Şişecam, Hindistan'a düz cam ürünlerini tanıttı - Son Dakika

Şişecam, Hindistan'a düz cam ürünlerini tanıttı

21.12.2020 13:15
Şişecam, Hindistan'a düz cam ürünlerini tanıttı, System.String[]

Şişecam, Architect and Interiors India'nın düzenlediği "Mimariyi Kutlamak: Geçmişi, Mirası ve Geleceği" webinarında düzcam ürünlerini anlattı.

Şişecam, Architect and Interiors India'nın düzenlediği "Mimariyi Kutlamak: Geçmişi, Mirası ve Geleceği" webinarında düzcam ürünlerini anlattı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre şirket, "Dünya Mimarlık Haftası" kapsamında Architect and Interiors India'nın düzenlediği "Mimariyi Kutlamak: Geçmişi, Mirası ve Geleceği" webinarına katıldı.

Şirket bu çerçevede bu yıl altıncısı düzenlenen seminerin "Yeni Bir Dünya için Tasarım" başlıklı oturumun sponsoru oldu.

Mimarların, tasarımcıların ve yapı sektörünün önde gelen temsilcilerin katıldığı webinarda "tasarımın geleceği", "teknolojik gelişmeler" ve " Hindistan'da mimarlığın geleceği" başlıkları ele alındı.

"Yeni Bir Dünya için Tasarım" başlıklı seminerde Şişecam seminer kapsamında mimarlık için yarattığı değer ve referans projelerini sundu.

Şişecam'dan webinara konuşmacı olarak Mimari Camlar Ürün Müdürü Esra Aydınoğlu katıldı.

Webinarda, Hindistan'ın önde gelen mimarları tarafından "Gelenek ve bağlamı geliştirme ile dengelemek", "Meslek bugün bir dönüm noktasında mı duruyor? "Sorumlu, kalıcı ve sürdürülebilir bir miras yaratmanın en iyi yolu nedir?", "Tasarımın geleceğini etkileyen teknolojik gelişmeleri, artan farkındalık düzeylerini ve değişen algıları nasıl görüyorsunuz?", "Önümüzdeki 10 yıl Hindistan'da mimarlığın nerede olacağını düşünüyorsunuz? " gibi başlıklar ele alındı.

Hindistan, Şişecam, India, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şişecam, Hindistan'a düz cam ürünlerini tanıttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı 5 katlı "kumar kampına" baskın! Üst katı kumarhane, alt katları fuhuş odası yapmışlar Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı         
12:20
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım         
11:44
Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor         
11:30
Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! "Hatırlamıyorum, elimden düşmüş olabilir" sözleriyle kendini savundu         
11:17
Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti         
11:04
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
30 metrelik ağaçlara çıkıp topluyorlar! Künarın kilosu 500 liradan satılıyor 30 metrelik ağaçlara çıkıp topluyorlar! Künarın kilosu 500 liradan satılıyor         
08:13
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 13:41:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişecam, Hindistan'a düz cam ürünlerini tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei