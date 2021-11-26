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Şişecam ihracatta 4 kategorinin şampiyonu oldu - Son Dakika

Şişecam ihracatta 4 kategorinin şampiyonu oldu

26.11.2021 15:23
Şişecam ihracatta 4 kategorinin şampiyonu oldu

Şişecam, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından gerçekleştirilen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde 4 kategoride ödülün sahibi oldu.

Şişecam, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından gerçekleştirilen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde 4 kategoride ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde 4 kategoride ödüle layık görüldü.

Şişecam, 2020 yılı ihracatçılarının ödüllendirildiği törende, "Düzcam alanında en yüksek ihracat yapan firma", "Cam Ev Eşyası alanında en yüksek ihracat yapan firma", "Cam Ambalaj alanında en yüksek ihracat yapan firma" oldu. Ayrıca, "Cam Ambalaj alanında ihracatı en çok artıran firma" olarak da ödül almaya hak kazandı.

Törende Şişecam adına ödülleri, Şişecam Satış ve Pazarlama Kıdemli Direktörü Ebru Şapoğlu; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Erdem Çenesiz ve Çimento Cam Seramik ve Toprak ürünleri İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Tansu Kumru'nun elinden aldı.

Şişecam'dan değer katan yatırımlar

Açıklamaya göre, Türkiye'de yatırımlarıyla değer yaratan, lokomotif sektörlerin büyümesini desteklerken istihdama da katkı sağlayan Şişecam, son dönemlerde Türkiye'de hayata geçireceği yatırımlarını peş peşe açıklıyor.

Kasım ayında Yenişehir'de soğuk tamir süreci tamamlanan ve son teknolojilere göre güncellediği 240 bin tonluk fırınını devreye alan Şişecam, böylece tüm fırınlarındaki soğuk tamir süreçlerini tamamladı ve global ölçekte 3,5 milyon tonluk float üretim kapasitesine ulaştı.

Geçen yıl Polatlı'da Avrupa'nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri olan yatırımını hayata geçiren Şişecam, bu yıl da Türkiye'de düzcam ve otocam alanında 4 milyar liralık yeni yatırım yapacağı müjdesini vermişti. Şişecam kasım ayı başında ayrıca, Eskişehir'de de 1 milyar liralık yatırım ile cam ambalaj alanında 155 bin ton kapasiteli yeni fırın yatırımı yapacağını açıklamıştı.

Verilen bilgilere göre, bugün düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, otomotiv, maden, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında da öncü bir rol üstleniyor.

Dünyada cam ev eşyasında en büyük 2, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük 5 üretici arasından yer alan Şişecam, dünyanın en büyük 8'inci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideri konumunda bulunuyor.

4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam'ın 9 aylık konsolide net satışları 21 milyar TL seviyesine ulaşmıştı.

İhracat, Türkiye, Seramik, Şişecam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişecam ihracatta 4 kategorinin şampiyonu oldu - Son Dakika


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