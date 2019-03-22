Son Dakika Haberleri: Şişecam ilk adımı Aselsan ile attı

Şişecam ilk adımı Aselsan ile attı

35 dakika önce

Milli tankın periskop camları başta olmak üzere savunma sanayinde ilk işbirliğine Aselsan ile imza atan Şişecam, şimdi Roketsan ve TAI ile işbirliği olanaklarını araştırıyor.

Şişecam ilk adımı Aselsan ile attı, System.String[]
Milli tankın periskop camları başta olmak üzere savunma sanayinde ilk işbirliğine Aselsan ile imza atan Şişecam, şimdi Roketsan ve TAI ile işbirliği olanaklarını araştırıyor. (Ece Ceyhun)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:06 

Roketsan, Aselsan, Şişecam, Ekonomi
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