Şişecam ilk adımı Aselsan ile attı
35 dakika önce
Milli tankın periskop camları başta olmak üzere savunma sanayinde ilk işbirliğine Aselsan ile imza atan Şişecam, şimdi Roketsan ve TAI ile işbirliği olanaklarını araştırıyor.
Milli tankın periskop camları başta olmak üzere savunma sanayinde ilk işbirliğine Aselsan
ile imza atan Şişecam
, şimdi Roketsan
ve TAI ile işbirliği olanaklarını araştırıyor. (Ece Ceyhun
)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:06
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