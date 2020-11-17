Şişecam'ın Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı'na başvurular başladı

Şişecam'ın, Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açtığı "mekatronik" dalının ardından Denizli'deki cam ev eşyası üretim tesisinde 1990 yılından bu yana sürdürdüğü Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yeni iş birliği ile Mesleki Eğitim Merkezi'nde Seramik ve Cam Teknolojileri Bölümü'nde başlıyor.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, firma başlattığı "İlk Adım Projesi" ile mesleki eğitim alanında önemli iş birliklerine imza atmaya devam ediyor.

Dört yıl sürecek ve bu yıl için 20 kişilik kontenjanı bulunan mesleki eğitim programına başvurular, Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi'nde yapılabiliyor. Cam üfleme zanaatının devam etmesine de katkıda bulunan programın uygulama eğitimleri Şişecam'ın Denizli'deki cam ev eşyası üretim tesisinde gerçekleştirilecek.

İlk Adım Projesi'nin Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı'na ilköğretim mezunu olan ve 16 yaşından gün almış, cam el imalatına ilgi duyan ve mesleği ustalardan öğrenmek isteyen tüm gençler başvurabilecek. Programa katılacak öğrenciler, başvuru yapanlar arasından işe olan yetenekleri ve çalışma istekleri değerlendirilerek belirlenecek. Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı'na seçilen öğrenciler, eğitim hayatları boyunca Şişecam'ın sağladığı tüm imkanlardan faydalanacak.

"Şişecam, cam zanaatını gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Arslan, son üç yılda 80 öğrencinin eğitim aldığı programda 70 kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Üretim faaliyetinde bulunduğu tüm coğrafyalarda sadece ekonomik değil, toplumsal katkı sağlamayı da öncelikli hedefleri arasında gören Şişecam, geleceğin güvencesi olan çocuklarımız ve gençlerimize destek olmaya ve başta ülkemiz olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda eğitim altyapısına katkı sağlamak amacıyla yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

1990 yılından bu yana süren Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı'nı çok önemsediklerini aktan Arslan, şunları kaydetti:

"Cam zanaatını gelecek nesillere aktarması açısından programa büyük önem veriyoruz. Bu sene İlk Adım Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız yeni iş birliği protokolü ile eğitim görecek öğrencilerin lise mezunu da olmasını sağlayacağız. Programda okuyan ve başarılı olan öğrencilerimize burs verecek ve program sonunda kadro ihtiyacımıza göre istihdam edeceğiz. Kaliteli, yaratıcı ve özgün tasarımların yapıldığı Denizli'deki el imalat tesisimizde farklı kültürlerden tasarımcılarla iş birliği yapıyor ve dünyanın en ünlü tasarım markalarına cam üretimindeki bilgi ve deneyimimizi sunuyoruz.

Programa dahil olan öğrencilerimiz cam el imalatı konusunda alanında en fazla bilgi ve deneyime sahip ustalar tarafından teorik ve pratik bilgilerle yetiştirilerek mesleğin en ince ayrıntılarını öğrenirken, aynı zamanda yapılacak seminer ve etkinlikler sayesinde farklı bakış açıları kazanma şansı elde edecek. Böylece ülkemizin camcılık geleneğini yaşatan ve yaratıcılığı el emeği ile buluşturup bir sanat haline dönüştüren Denizli'deki tesisimizde cam üfleme zanaatı nesillerden nesillere aktarılacak."