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Şişecam'ın ilk yarı net satışları 13 milyar TL seviyesine yükseldi - Son Dakika

Şişecam'ın ilk yarı net satışları 13 milyar TL seviyesine yükseldi

03.08.2021 11:46
Şişecam'ın ilk yarı net satışları 13 milyar TL seviyesine yükseldi, System.String[]

Şişecam'ın 2021 Ocak-Haziran dönemine ilişkin konsolide net satışları 13 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye'den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

Şişecam'ın 2021 Ocak-Haziran dönemine ilişkin konsolide net satışları 13 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye'den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, ilk yarıda 2,7 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,2 milyon ton soda ve 2,5 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Şirketin, yılın ilk altı ayındaki toplam yatırımları 838 milyon TL, ihracatı ise yaklaşık 327 milyon dolar oldu. Şişecam, öngörülü kararları ve tüm ekosistemi için değer yaratan uygulamaları ile bu dönemde, küresel salgının öncesini yansıtan geçtiğimiz yıl aynı dönemin de üzerinde, güçlü bir ilk yarı finansal performansına ulaşmayı başardı. Şişecam, yılın ilk 6 ayında elde ettiği sonuçlar ile salgın öncesi dönemi yansıtan 2019 yılının aynı döneminin de üzerinde bir finansal başarı elde ederek güçlü kurumsal yönetişim kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

"Salgına rağmen güçlü bir finansal performans sergiledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, "Şişecam, küresel salgının etkisiyle süren belirsizlik atmosferine rağmen, yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı döneminin de üzerinde, başarılı bir finansal performans sergilemiş öngörülü kararları ve tüm ekosistemi için değer yaratan uygulamaları ile paydaşları için değer yaratmayı sürdürmüştür. Önümüzdeki dönemde de Şişecam'ı geleceğe taşıyacak dönüşüm projelerimiz, yatırım planlarımız ve güçlü yönetişim kabiliyetimiz ile büyüme yolculuğumuzu sürdürerek küresel hedeflerimize doğru yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elverici, şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısında konsolide net satışlarımız 13 milyar TL seviyesine ulaşırken, ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile gerek ülke ekonomisine gerekse girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümesine katkıda bulunmaya devam ettik. Güçlü kurumsal yönetişim kabiliyeti ve esnek uygulamaları ile yılın ilk yarısında güçlü hedeflerine ulaşmayı başaran Şişecam, salgın öncesi dönem olan geçen yıl aynı dönemin de üzerinde başarılı bir finansal performans sergilemiş, etkin kurumsal yönetişim kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuştur.

Şişecam nisan ayı itibarıyla normalleşme süreçlerinin başlaması sonucu ekonomide toparlanmanın meydana geldiği geçen yıl aynı dönem ile değil, küresel salgının öncesini yansıtan 2019 yılının ilk yarı sonuçlarının da üzerinde bir finansal başarıya ulaşmıştır. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."

"4 kıtadaki faaliyetlerimizi daha da etkin yöneteceğiz"

Elverici, geçen yıl kuruluşunun 85. yılında tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştiren Şişecam'ın geleceğin koşul ve gereksinimlerine göre şekillendirdiği dönüşüm projeleri ile ilgili şunları kaydetti:

"Uzun dönem stratejilerimiz ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğimiz birleşme sürecini başarıyla tamamladık. Ardından da daha entegre, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel bir organizasyon yapısının oluşmasına ve geleceğin Şişecam'ının inşasına yönelik dönüşüm projelerini hayata geçirmeye büyük bir hızla başladık. Bu kapsamda stratejik bir karar alarak yönetim modelimizde de önemli bir değişime gittik.

Bundan önce faaliyet alanı bazında bir organizasyonel yapılanma içerisinde cam ambalaj, cam ev eşyası, kimyasallar gibi farklı faaliyet alanlarının birbirinden bağımsız yönetildiği şirketimizde yönetimi de artık fonksiyonel esaslara göre gerçekleştiriyoruz. Bu karar sonucunda iş süreçlerimizi artık iş kolu bazında değil, Satış-pazarlama ya da üretim gibi fonksiyonel esaslara göre yönetiyoruz. Yeni organizasyonel yapılanmamızın farklı iş kollarında dört kıtaya yayılan coğrafyamızın daha etkin ve çevik yönetimini mümkün kılacağına, ürün grupları odaklı olarak elde ettiğimiz deneyim ve yetkinliklerimizin etki alanını artıracağına yürekten inanıyorum."

"Stratejik kararlarımızın ve iyi uygulamalarımızın sonuçlarını başarıyla aldık"

Şişecam'ın hayata geçirdiği dönüşüm projeleri, dijitalleşme uygulamaları ve stratejik kararlarının başarılı sonuçlarını aldıklarını aktaran Elverici, "Salgın beraberinde getirdiği zorluklar ile tüm kurumlar için karar ve uygulamalarını test edebilecekleri, kendilerini yeni koşullara göre güncelleyebilecekleri önemli bir imkan sundu. Şişecam, bu dönemde, beklenmeyene ne kadar hazır olduğunu, hızlı kararlar alma ve adaptasyon yetkinliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha test etme imkanı buldu.

Dijitalleşme yolculuğumuzda ortaya koyduğumuz başarılı projeler ve geliştirdiğimiz yetkinlikler, bu süreci yönetmemizde kritik bir rol oynadı. Ayrıca, 4 kıtada, 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimizdeki konumlandırmamız, bozulan tedarik zincirinin olumsuz etkilerini çok daha kolay bertaraf etmemize imkan sağladı. Önümüzdeki dönemde de Şişecam'ı geleceğe hazırlayacak yatırım ve projeler ile yarattığımız ekonomik değeri ve küresel rekabet gücümüzü artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk cam sanayisinin kurucusu Şişecam'ın tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratacak ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini destekleyecek yatırımlara ara vermeden devam edeceğini belirten Elverici, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz dönemde küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı koşullarına rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşım ile yatırımlarımıza devam ederek doğru alanlarda yapacağımız hamlelerle şirketimizin küresel ayak izini genişletirken paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz.

Bu kapsamda cam ambalaj alanında Avrupa'daki ilk tesis yatırımımızı Macaristan'da yapacağımızı açıklamıştık. 330 bin ton kapasiteli bu greenfield tesis yatırımının 2023 yılında üretime başlamasını ve 2025 yılı sonunda tam kapasiteye ulaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca, ülkemizde 2 milyon ton olan düzcam üretim kapasitemizi yüzde 25 artıracak yatırımlar da planlıyoruz. Bunu hem var olan hatlarımızda iyileştirme çalışmalarıyla hem de 2 yeni float hattı yatırımıyla gerçekleştirmeyi öngörüyoruz."

geri dönüşüm, Türk Lirası, Haziran, Şişecam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şişecam'ın ilk yarı net satışları 13 milyar TL seviyesine yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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