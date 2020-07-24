Şişecam'ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesine SPK'dan onay - Son Dakika

Şişecam'ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesine SPK'dan onay

Şişecam Topluluğu'nun tüm faaliyetlerini tek çatı altında toplamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru onaylandı.

Şişecam'ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesine SPK'dan onay, System.String[]

Şişecam Topluluğu'nun tüm faaliyetlerini tek çatı altında toplamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru onaylandı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, topluluk tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, Borsa İstanbul'da işlem gören ana iştirakleri Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile birlikte Paşabahçe Cam'ı Şişecam çatısı altında konsolide edilmesine ilişkin çalışmalar 30 Ocak tarihinde başlatılmış, 27 Nisan tarihinde ise SPK'ya resmi başvuru yapılmıştı.

Bu kapsamda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'yi devralmak suretiyle birleşmesine SPK tarafından 23 Temmuz tarihinde verilen onay sonrasında, 26-28 Ağustos tarihleri arasında birleşme özel gündemiyle gerçekleştirilecek olan Şişecam ve söz konusu ana iştiraklerinin Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında birleşme işlemine ilişkin karar alınacak.

Genel Kurullar sonrasında da ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme sürecinin eylül ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kırman, Şişecam Topluluğu'nun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda, küresel yapılanmalarının olgunluğunu artırmak amacıyla tüm faaliyetleri tek şirket çatısı altında toplamak üzere bu yılın başında yola çıktıklarını belirterek, "Şişecam'ın küresel rekabette gücüne güç katacak olan birleşme işlemine ilişkin yasal süreç beklendiği şekilde ilerliyor. Onaylanan SPK başvurumuz kapsamında birleşmeye ilişkin Genel Kurul toplantılarını gerçekleştireceğiz. Söz konusu birleşme işlemi tamamlandığında da Borsa İstanbul'da işlem gören tek şirketimiz Şişecam olacak." ifadelerini kullandı.

"Yeni dünya düzeninde çevik ve hızlı kurumlar avantaj yakalayacak"

Topluluğun tüm faaliyet alanlarının tek şirket çatısı altında birleşmesiyle Şişecam'ın yarattığı ekonomik değerin ve sahip olduğu rekabet gücünün artacağını vurgulayan Kırman, "85 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle birleşme sürecini tamamlayacak olan Şişecam, sürdürülebilir değer yaratan büyüme stratejisi doğrultusunda birçok alanda sinerji yaratma imkanına kavuşacak. Böylece daha çevik ve hızlı olmayı, küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki ve yönetsel altyapıyı oluşturmayı ve yatırımcılar açısından daha da yüksek bir hisse performansı sergilemeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel salgın sonrasındaki yeni dünya düzeninde, değişen konjonktüre uyum sağlayabilmek için gerekli altyapıya sahip kurumların avantaj yakalayacağına işaret eden Kırman, "Birleşme hamlemiz bu açından da büyük önem taşıyor. Yeni normalde de Şişecam'ın iddialı küresel hedeflerine ulaşması için ana faaliyet alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik adımların yanı sıra gelecek vaat ettiğine inandığımız yeni iş alanlarındaki yatırım fırsatlarını da takip edeceğiz. Şişecam olarak ülkemizi küresel arenada temsil eden bir dünya markası olmanın haklı gururunu yaşamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Şişecam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 10:31

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şişecam'ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesine SPK'dan onay - Son Dakika Ekonomi
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