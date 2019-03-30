Son Dakika Haberleri: Şişecam Topluluğu'ndan 150 milyon dolarlık ek ihraç

Şişecam Topluluğu'ndan 150 milyon dolarlık ek ihraç

1 saat önce

Şişecam Topluluğu, 150 milyon dolar tutarında ek yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracı gerçekleştirdi.

Şişecam Topluluğu'ndan 150 milyon dolarlık ek ihraç, System.String[]
Şişecam Topluluğu, 150 milyon dolar tutarında ek yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracı gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:27 

Şişecam, Ekonomi
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