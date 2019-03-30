Şişecam Topluluğu'ndan 150 milyon dolarlık ek ihraç
1 saat önce
Şişecam Topluluğu, 150 milyon dolar tutarında ek yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracı gerçekleştirdi.
Şişecam
Topluluğu, 150 milyon dolar tutarında ek yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracı gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:27
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