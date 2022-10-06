Şişede durduğu gibi durmadı, alkol komasına giren şahıs baygın halde bulundu - Son Dakika
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Şişede durduğu gibi durmadı, alkol komasına giren şahıs baygın halde bulundu

06.10.2022 15:25

Şişede durduğu gibi durmadı, alkol komasına giren şahıs baygın halde bulunduSAMSUN Samsun'da gündüz vakti alkol komasına girdiği düşünülen bir kişi bankta baygın halde bulundu.

Şişede durduğu gibi durmadı, alkol komasına giren şahıs baygın halde bulundu

SAMSUN Samsun'da gündüz vakti alkol komasına girdiği düşünülen bir kişi bankta baygın halde bulundu. Şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Parkı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol alan Şaban Takış (62), bir süre sonra sızıp kaldı. Bankta hareketsiz yatan şahsın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sızıp kalan şahsı uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. İlk belirlemelere göre alkol komasına girdiği düşünülen Şaban Takış, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan şahıs, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişede durduğu gibi durmadı, alkol komasına giren şahıs baygın halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişede durduğu gibi durmadı, alkol komasına giren şahıs baygın halde bulundu - Son Dakika
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