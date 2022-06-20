Şişede durduğu gibi durmadı

Samsun'da gündüz vakti aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan bir kişi, çevreye zarar verdi.

Günün her saati alkol alan şahısların eksik olmadığı Anıt Park'ta "Redkit" lakabıyla tanınan alkollü bir şahıs yine çevreye rahatsızlık verdi. İlk önce Onur Anıtı karşısında yolun ortasında durarak arabaların geçmesini engelleyen alkollü şahıs ardından da yoldan geçen vatandaşlara sataştı. Ardından yolda yatan köpeğin kuyruğunu ısıran şahıs, son olarak da reklam panosu ile kavga etti.

Reklam panosu ile tartıştıktan sonra tekme ve yumruk atan alkollü şahıs, sonra da herkesin şaşkın bakışları arasında reklam panosuna tuvaletini yaptı. Yarım saat kadar Samsun'un en işlek parkının çevresinde etrafa rahatsızlık veren şahıs, daha sonra kendisiyle konuşa konuşa bölgeden uzaklaştı.

Alkollü şahıs birkaç gün önce de jandarmanın kuruluş yıl dönümü töreninde çevreye rahatsızlık verince, polis tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı. - SAMSUN