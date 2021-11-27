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Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı! - Son Dakika

Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı!

27.11.2021 14:27

Eskişehir'de alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, seyir halindeyken yol üzerinde park edilmiş tüm arabalara çarparak maddi hasara neden oldu.

Gece saat 04.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari otomobil sürücüsü, park halindeki 7 araca ve geri dönüşüm kutusuna çarptı. Olayda can kaybı olmazken park halindeki araçlara çarpan otomobilin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"ÖNÜNE GELENE ÇARPIP DEVAM ETMİŞ"

Çarpılan park halindeki araçlardan birinin sahibi olan Naci Kavak, "Saat 04.00 gibi polis aradı beni. "Aracınızın yanına gelin, çarpmışlar" dedi. Ben alt sokakta oturuyorum. Hemen geldim ortalık karışmış. Vuran araba yolun ortasında durmuş ve dönmüş. Kapısı falan da açıktı arabanın. Yoldan gelmiş ilk yanımdaki arabaya vurmuş, ardından benim araca vura vura devam etmiş. Toplamda 7 araca çarpmış ve alkollüymüş. Ben de sabah karakola gidip şikayetçi oldum. Evrakları falan verdiler. Şimdi de çekici bekliyorum. Arabamın kaskosu var, oraya götüreceğim" diye konuştu.

Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı
Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı
Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı
Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı
Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı
Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı
Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı!

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı! - Son Dakika
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