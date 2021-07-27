Şişelerle su taşıdılar, otomobili yanmaktan kurtardılar - Son Dakika

Seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobile yoldan geçen diğer araç sürücüleri müdahale etti. Sürücüler şişelerle su dökerek, yangını büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki 80 ABF 207 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor kısmından sesler çıkarak egzozundan dumanlar yükseldi. Aracı yol kenarına park eden sürücü kontağı kapatarak, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi. Çevredekiler, dumanların yükseldiği motora şişelerle su dökerek yanmasını engellemeye çalıştı. Müdahale sonucu yanması engellenen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ŞANLIURFA