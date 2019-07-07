Şişen bileğindeki bileziği itfaiye çıkardı
55 dakika önce
Kırıkkale'de sağ bileği şişen kadının bileziğini hastanedeki sağlık görevlileri çıkaramayınca, itfaiye ekibi keserek çıkardı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:55 Kaynak: İHA
'de sağ bileği şişen kadının bileziğini hastanedeki sağlık görevlileri çıkaramayınca, itfaiye ekibi keserek çıkardı.
Kırıkkale'de dengesini kaybedip merdivenden düşen bir kadın, sağ bileğinin şişmesi sonucu bileziğini çıkaramadı. Bunun üzerine hastaneye giden kadının şişen bileğindeki bileziği sağlık görevlileri de bütün çabalara rağmen çıkaramadı. Daha sonra kadın, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerini evine çağırdı. Ekipler bir süre uğraşarak bileziği makasla keserek çıkardı. - KIRIKKALE
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