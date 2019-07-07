Son Dakika Haberleri: Şişen bileğindeki bileziği itfaiye çıkardı
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Şişen bileğindeki bileziği itfaiye çıkardı

55 dakika önce

Kırıkkale'de sağ bileği şişen kadının bileziğini hastanedeki sağlık görevlileri çıkaramayınca, itfaiye ekibi keserek çıkardı.

Şişen bileğindeki bileziği itfaiye çıkardı, System.String[]
Kırıkkale'de sağ bileği şişen kadının bileziğini hastanedeki sağlık görevlileri çıkaramayınca, itfaiye ekibi keserek çıkardı.

Kırıkkale'de dengesini kaybedip merdivenden düşen bir kadın, sağ bileğinin şişmesi sonucu bileziğini çıkaramadı. Bunun üzerine hastaneye giden kadının şişen bileğindeki bileziği sağlık görevlileri de bütün çabalara rağmen çıkaramadı. Daha sonra kadın, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerini evine çağırdı. Ekipler bir süre uğraşarak bileziği makasla keserek çıkardı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:55 Kaynak: İHA
Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa
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