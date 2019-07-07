Şişen bileğindeki bileziği itfaiye çıkardı
28 dakika önce
Şişen bileğindeki bileziği itfaiye çıkardıKIRIKKALE - Kırıkkale'de sağ bileği şişen kadının bileziğini hastanedeki sağlık görevlileri çıkaramayınca itfaiye ekibi keserek çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:17 Kaynak: İHA
Şişen bileğindeki bileziği itfaiye çıkardı
KIRIKKALE - Kırıkkale
'de sağ bileği şişen kadının bileziğini hastanedeki sağlık görevlileri çıkaramayınca itfaiye ekibi keserek çıkardı.
Kırıkkale'de dengesini kaybedip merdivenden düşen bir kadının sağ bileğinin şişmesi sonucu bileziğini çıkaramadı. Bunun üzerine hastaneye giden kadının şişen bileğindeki bileziği sağlık görevlileri de bütün çabalara rağmen çıkaramadı. Daha sonra kadın, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerini evine çağırdı. Ekipler bir süre uğraşarak bileziği makasla keserek çıkardı.
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