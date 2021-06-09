Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi - Son Dakika

Hızlı bir aşı kampanyasıyla sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70'e ulaşması planının başarıyla uygulanabilmesi için ciddi bir çalışma yürütülüyor. Ancak aşı konusunda tereddütleri olan vatandaşların korkuları, sağlık çalışanlarının elini kolunu bağlıyor.

VATANDAŞLAR AŞI KONUSUNDA TEDİRGİN

Ülkemizde Çin merkezli Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac ile Alman-ABD ortaklığında geliştirilen Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşıları uygulanıyor. Koronaya karşı aşılamada öncelikli gruplara yenilerinin eklenmesiyle birlikte hastanelerde de aşı yoğunluğu başladı.

Ancak vatandaşların aşı konusundaki kararsızlıkları, sağlık çalışanlarına yönelttikleri sorular zaman zaman ilginç anlar yaşatabiliyor. Milliyet'in haberine göre aşılama uygulaması yapan hemşireler başlarına gelen ilginç anıları anlattı.

"ŞİŞEYİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günde 4000 kişiye aşı randevusu veriliyor. Aşılama biriminde çalışan hemşire, 4000 kişiden yaklaşık 100'ünün aşıya gelmediğini belirterek, aşı olmayanları yaratılan tedirginliğe bağlıyor. Hemşire vatandaşlarla aralarındaki geçen bazı ilginç diyalogları ise şöyle anlatıyor: "Bazı hastalar, 'Bana benim tercih ettiğim aşıyı mı yapıyorsunuz, şişeyi görmek istiyorum' diyor. Bazıları da saklama koşullarıyla ilgili sıkıntı çıkarıyorlar. 'Neden aşılar burada duruyor' diye bize söyleniyorlar. İnsanları BioNTech için altı kişilik gruplara ayırıyoruz. Beklemek istemeyenler bizimle kavga ediyor.

"AŞI OLMAYA GELİP YAPTIRMADAN GİDİYORLAR"

Aşıdan sonra mutlaka kan sulandırıcı içilmesi lazım, eve gidip uyumak lazım, su içmek gerekiyor gibi bazı yanlış bilinen şeyleri de soruyorlar. 'Aşı doz aralığı neden 45 güne çıktı' diyerek bize tepki veriyorlar. Bazıları da aşı olmak için geliyor sonra fikrini değiştirip aşı yaptırmadan gidiyorlar."

KAFALAR KARIŞIK

Üsküdar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kovid aşı merkezi önünde aşı olmak için bekleyen insanlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Sıra bekleyen bir vatandaş, "Aşıya talep çok. Sıra uzun ama hızlı ilerliyor. Millet aşı olmak istesin yeter ki az sıra bekleriz." dedi.

Sadık Ahi ise "Hiç çekinmeden geldim aşımı oldum. Bütün ülkenin aşılanması lazım ki koronadan kurtulalım. Kulaktan dolma değil uzmanların söylediğine inanmak lazım" ifadelerini kullandı. Aşı merkezindeki bir sağlık çalışanı, "Günde 2 bine yakın randevu veriyoruz. Şu an merkezimiz çok yoğun. Aşı olmak için gelen kişiler yaşadıkları kafa karışıklığından dolayı aşılarla ilgili çok fazla soru soruyor. Kafalarındaki bu sorulardan dolayı tedirgin oluyorlar. Biz bu tedirginliği gidermeye çalışıyoruz. Akşam 23.00'e kadar aşı yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"ÇOK YOĞUNUZ"

Fatih İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Merkezi bahçesi de aşı yaptırmak için gelenlerle doluydu. İnsanların bir an önce aşı yaptırmak istediğini belirten merkezde görevli sağlık çalışanı, yeni aşılama grupları belirledikçe yoğunluğun arttığını anlattı: "Şu günlerde çok yoğunuz.

Ekibimiz çok iyi, hızlı çalışıyoruz. Ama çok yorulduk. Burası akşam 23.00'e kadar hiç kapanmıyor. Yemeğe dönüşümlü gidiyoruz. Günlük 2000 kişiye randevu veriyoruz. Arada gelmeyenlerde olabiliyor.

Bize daha çok 'Hangi aşıyı olalım?', 'Üçüncü dozu olacak mıyız?', 'Aşı olduktan sonra ne yapalım?' gibi sorular soruyorlar." Sıra bekleyenlerden Alaattin Baykara, "Başlarda tereddüdüm oldu ama çevremin yönlendirmesiyle gelip aşımı oldum. Aileden ilk ben oldum. İnşallah bir an önce herkes aşı olurda kurtuluruz" dedi.