Son Dakika Haberleri: Sisi, 2034'e Kadar İktidarda Kalacak

Sisi, 2034'e Kadar İktidarda Kalacak

5 dakika önce

Mısır parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi'nin cumhurbaşkanlık süresinin uzatılması ile ilgili sunulan maddeyi kabul etti.

Sisi, 2034'e Kadar İktidarda Kalacak, System.String[]
Mısır parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi'nin cumhurbaşkanlık süresinin uzatılması ile ilgili sunulan maddeyi kabul etti.

Mısır parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi'nin görev süresinin uzatılmasına ilişkin maddeyi oyladı. Parlamento Başkanı Ali Abdulal başkanlığında yapılan oturumda söz konusu madde 485 milletvekili tarafından kabul edildi. Abdulal, maddenin 60 gün boyunca Anayasa Meclisi tarafından inceleneceğini ve daha sonra halk oylamasına sunulacağını dile getirdi. Madde daha sonra halk oylamasına sunulacak ve maddenin halk oylamasından geçmesiyle Sisi 2034 yılına kadar iktidarda kalacak. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:00 Kaynak: İHA

Politika
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