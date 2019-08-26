Son Dakika Haberleri: Sisi Biarritz'de Trump ile Orta Doğu sorununu görüştü
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Sisi Biarritz'de Trump ile Orta Doğu sorununu görüştü

31 dakika önce

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Fransa'nın Biarritz kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Sisi Biarritz'de Trump ile Orta Doğu sorununu görüştü, System.String[]

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Fransa'nın Biarritz kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Trump, Orta Doğu sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması için atılacak adımları değerlendirdi.

Açıklamada, "Liderler, Suriye ve Libya meselesinde siyasi çözüme varılmasının yanı sıra Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri masaya yatırdı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede Sisi'nin, Mısır yönetiminin Filistin sorununa kalıcı ve kapsayıcı bir çözüm üretecek bütün samimi girişimleri desteklediğini ifade ettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Sisi ile görüşmesini "önemli bir buluşma" olarak nitelendirdi.

- Sisi Johnson'la da görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan ikinci yazılı açıklamada, Sisi'nin Biarritz'de ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede, Orta Doğu sorununu bitirecek ve barışın önündeki engelleri kaldıracak çabalara destek verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki gün önce Fransa'nın daveti üzerine G7 Zirvesi'nin yapıldığı Biarritz'e gitmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:00 Kaynak: AA
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