Son Dakika Haberleri: Sisi'den Hedasi Barajı müzakerelerine ilişkin uyarı
Son Dakika Güncel Haber

Sisi'den Hedasi Barajı müzakerelerine ilişkin uyarı

5 dakika önce

NEW Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya ile Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi (Nahda) Barajı hakkında yapılan müzakerelerin istenilen sonuçları vermediğini belirterek, yaşanan bu "aksama" nedeniyle oluşacak olumsuz yansımalara karşı uyardı.

Sisi'den Hedasi Barajı müzakerelerine ilişkin uyarı, System.String[]

NEW Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya ile Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi (Nahda) Barajı hakkında yapılan müzakerelerin istenilen sonuçları vermediğini belirterek, yaşanan bu "aksama" nedeniyle oluşacak olumsuz yansımalara karşı uyardı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu'nda konuşan Sisi, ülkesinin, Nil nehri üzerindeki ülkelerin çıkarlarını dikkate alıp, projenin vereceği büyük zararlara ilişkin yeterince araştırma yapmamış olmasına rağmen Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasında anlayış gösterdiğini ifade etti.

Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalandığına işaret eden Sisi, barajın doldurulması ve çalıştırılması konusunda anlaşmaya varmak için 4 yıldır süren müzakerelerin istenen sonucu vermediğini söyledi.

Mısır'ın bunlara rağmen Etiyopya, Sudan ve Mısır halkının ortak çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya varmayı umduğunu belirten Sisi, müzakerelerdeki aksamaların devam etmesinin bölgedeki büyüme ve istikrara olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Sisi, Mısır için, Nil sularının hayati öneme sahip bir mesele olduğunu, herkesi tatmin edecek bir anlaşmaya varmak için tarafları esnek olmaya teşvik etme konusunda uluslararası topluma büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Filistin meselesine ilişkin Sisi, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulmasına zemin hazırlayacak adil bir çözüme ulaşılmamasının, Orta Doğu halklarının yeteneklerinin tükenmesi anlamına geldiğine işaret etti.

Sisi, ayrıca Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasını istedi.

Mısır yönetimi, 17 Eylül'de Etiyopya'nın Nil nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'yla ilgili gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınamadığını ve eylül ayı sonunda Sudan'ın başkenti Hartum'da acil bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Nil Nehri, Etiyopya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'na açıkça soruldu: Abdullah Gül'e söz verdiniz mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi sözler: Bu BM ne işe yarıyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilen Binali Yıldırım, Erdoğan'ın heyetinde yer aldı Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde! Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine büyük destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 22:21:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sisi'den Hedasi Barajı müzakerelerine ilişkin uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]