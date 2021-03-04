Sisi, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi ile Embalo'nun görüşmesinde, Gine Bissau'daki son gelişmeler, ikili ilişkilerin yanı sıra iş birliği konularının ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, terörle mücadele ve Afrika kıtasında düzensiz göç meselesinin de masaya yatırıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Embalo'nun liderliğinde Gine Bissau'daki olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirten Sisi, Mısır'ın ülkedeki güvenlik ve istikrarın devamlılığı için tam destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Sisi, ülkesinin özellikle yatırım alanlarında iş birliğini geliştirmeye her zaman hazır olduğunu vurguladı.

Embalo da ülkesinin Mısır ile ticaret, yatırım, askeri ortaklık ve güvenlik gibi alanlarda her düzeyde iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sisi, Embalo ile 20 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.