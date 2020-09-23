Sisi, Kahire'de Hafter ve Akile Salih ile bir araya geldi - Son Dakika

Sisi, Kahire'de Hafter ve Akile Salih ile bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Kahire'de görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Kahire'de görüştü. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin bu sabah Hafter ve Salih'i kabul ettiği, görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı General Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu belirtildi. Görüşmede "Sisi'nin, Libya'daki gelişmeler, tüm tarafların ateşkesi uygulama ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde barış sürecini ilerletme çabaları hakkında bilgi aldığı" ifade edildi. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu. Ancak Hafter milisleri karara rağmen zaman zaman ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdü.

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