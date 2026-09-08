"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama

"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyunda "Sisi" olarak tanınan, organizatörlük ve menajerlik alanında çalışmalar yapan Seyhan Soylu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Soylu'nun avukatları, karara itiraz edeceklerini belirterek müvekkillerinin suçlamalardan aklanacağına inandıklarını açıkladı.

Kamuoyunda "Sisi" olarak tanınan, organizatörlük ve menajerlik alanında çalışmalar yapan Seyhan Soylu, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Soylu'nun avukatları Fıratcan Kalız ve Aslı Nur Çanakçı Çapan, kararın ardından kamuoyuna yazılı açıklama yaptı.

"TUTUKLAMA BİR MAHKÛMİYET HÜKMÜ VEYA CEZA DEĞİLDİR"

Soylu'nun avukatları, müvekkilleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önemle belirtmek isteriz ki; tutuklama bir mahkûmiyet hükmü veya ceza değildir. Ceza muhakemesi hukukunda, soruşturma ve kovuşturmanın sağlıklı yürütülmesine yönelik geçici nitelikte bir koruma tedbiridir."

Açıklamada, Soylu'nun tutuklanmasından hareketle kendisine isnat edilen fiillerin sabit olduğu veya suçlu bulunduğu yönünde bir algı oluşturulmasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"KESİNLEŞMİŞ HERHANGİ BİR MAHKÛMİYET HÜKMÜ BULUNMAMAKTADIR"

Avukatlar, Soylu hakkında kesinleşmiş herhangi bir mahkûmiyet hükmü bulunmadığını vurgulayarak masumiyet karinesine dikkat çekti.

Açıklamada, "Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan masumiyet karinesi gereğince, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilemez" denildi.

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ EDİLECEK

Soruşturma dosyasında yer alan tüm delillerin objektif biçimde değerlendirileceğine inandıklarını belirten avukatlar, süreç sonunda Soylu'nun beraat ederek aklanacağına inandıklarını ifade etti.

Tutuklama kararına karşı hukuki yollara başvurulacağı belirtilen açıklamada, "Soruşturma süreci tarafımızca yakından takip edilmekte olup, tutuklama tedbirine ilişkin kanuni başvuru ve itiraz yollarına müracaat edilecektir. Müvekkilimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli tüm hukuki girişimler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

"İVEDİLİKLE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Soylu'nun avukatları açıklamanın devamında, "Sonuç olarak, müvekkilimizin suçsuz olduğuna ve adli makamların nihai incelemesi neticesinde hem ivedilikle özgürlüğüne kavuşacağına hem de hakkındaki tüm suçlamalardan aklanacağına dair inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna da çağrıda bulunan avukatlar, kesinleşmemiş iddialarla değil yargı mercilerinin vereceği kararlarla hareket edilmesini; soruşturmanın gizliliğine, masumiyet karinesine ve kişilik haklarına saygı gösterilmesini istedi.

Seyhan Soylu, Tutuklama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Seyhan Soylu 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Aydın Bayram Aydın:
    Süleyman soylu ile akraba mı acaba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Fatih’te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği“ iddiasıyla bir tekneyi batırdı ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı
İzmir Aliağa’da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı
Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi
Trump: İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları sert şekilde düşecek Trump: İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları sert şekilde düşecek
Melania Trump’ı çileden çıkaran gece Eşini asistanıyla özel alanda gördü Melania Trump'ı çileden çıkaran gece! Eşini asistanıyla özel alanda gördü

00:50
İran’dan intikam yemini Hedefte 2 Arap ülkesi var
İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var
23:01
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
22:01
Savaş yeniden kızıştı Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
21:47
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası
Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
21:40
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
21:27
Üsküdar’daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu Başsavcılık harekete geçti
Üsküdar'daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu! Başsavcılık harekete geçti
21:17
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
20:45
İngiltere’de büyük kaos Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
İngiltere'de büyük kaos! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
20:26
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
19:46
Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 01:19:24. #7.12#
SON DAKİKA: "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement