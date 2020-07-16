Sisi: Mısır, kendisinin ve Libya'nın ulusal güvenliğine tehditler karşısında atıl durmayacak - Son Dakika

Sisi: Mısır, kendisinin ve Libya'nın ulusal güvenliğine tehditler karşısında atıl durmayacak

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya'nın doğusundaki aşiret liderleri ile yaptığı toplantıda, Mısır'ın ve Arap ülkelerinin ulusal güvenliğine tehditlere karşı ülkesinin "atıl durmayacağını" söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Libya'nın doğusundaki aşiret liderleri ile yaptığı toplantıda, Mısır'ın ve Arap ülkelerinin ulusal güvenliğine tehditlere karşı ülkesinin "atıl durmayacağını" söyledi.

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

Fransız haber ajansı AFP, Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamayı kaynak göstererek, Cumhurbaşkanı Sisi'nin, "Mısır, sadece kendisinin değil Libya'nın ve bölgenin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan faaliyetler karşısında atıl durmayacaktır" sözlerini aktardı.

Reuters haber ajansı, aşiret liderlerinin toplantıda, "Türk istilası ve terörizmine" karşı koymak üzere Sisi'ye ve Mısır ordusuna müdahale için yetki verdiklerini söylediklerini yazdı.

Libya'nın doğusunda, General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nu (LNA) destekleyen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi de Mısır'ın askeri müdahalesini ilkesel olarak desteklediğini açıklamıştı.

2015'ten bu yana Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter'e bağlı güçler arasında iktidar mücadelesi sürüyor.

Türkiye, Fayez el Sarraj'ın liderliğindeki UMH'yi; Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya ise Hafter'i destekliyor.

Sisi, Hafter'i destekleyen aşiret liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Sisi, Perşembe günü başkent Kahire'de, Libya'nın doğusundaki Bingazi'den gelen aşiret liderleri ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşiret liderlerinin "Cumhurbaşkanı'na (Sisi) ve Mısır silahlı kuvvetlerine Libya'nın egemenliğini korumak üzere müdahale etmesi için tam yetki verdiklerini ilan ettikleri" bildirildi.

Sisi geçen ay, UMH'ye bağlı güçlerin ilerlemesinin, Mısır ordusunun müdahalesini tetikleyeceği uyarısında bulunmuş, UMH'nin Sirte'yi alması halinde Mısır ordusunu harekete geçireceğini söylemişti.





Stratejik Sirte kentini Hafter'den almak için operasyonlarını sürdüren UMH ise Sisi'nin açıklamasını "savaş ilanı" olarak yorumlamıştı.

Kahire, önemli petrol yatakları açısından stratejik olan Sirte'ye doğru ilerlemeyi "kırmızı çizgi"nin geçilmesi olarak değerlendirmiş ve Libya'da taraflar arasında müzakere çağrısı yapmıştı.

Mısır daha önce de Haziran ayında bir barış inisiyatifi önermiş, Libya'daki taraflar arasında ateşkes sağlanması, ülkedeki dış destekli paralı askerlerin çekilmesi ve milis güçlerin tasfiyesi taleplerinde bulunmuştu.

UMH ve Türkiye, Mısır'ın ateşkes Hafter'i Sirte'den çekilmeye ve ateşkes için müzakereye çağırmıştı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için General Halife Hafter'e bağlı milislerin Sirte ve Cufra'dan çekilmesi gerektiğini söylemişti.

Pazartesi günü de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sirte'ye operasyon hazırlıkları var ama şu anda masayı deniyoruz. Burada Hafter ve Hafter'i destekleyen güçlerin çekilmesini deniyoruz. Eğer buralardan çekilirlerse o zaman bir ateşkesi kabul ederim diyor Sarraj hükümeti. Çekilme olmazsa tabii ki askeri hazırlık zaten var." açıklaması yaptı.

Abdülfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:02 

Son Dakika Dünya Sisi: Mısır, kendisinin ve Libya'nın ulusal güvenliğine tehditler karşısında atıl durmayacak - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 19:33 Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
20:43
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
19:33
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 05:11:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sisi: Mısır, kendisinin ve Libya'nın ulusal güvenliğine tehditler karşısında atıl durmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]