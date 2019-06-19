Son Dakika Haberleri: Sisi: "Orta Doğu'da Arap-İsrail çatışması çözülmeden istikrar sağlanamaz"
Son Dakika Güncel Haber

Sisi: "Orta Doğu'da Arap-İsrail çatışması çözülmeden istikrar sağlanamaz"

1 saat önce

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Arap-İsrail çatışmasına çözüm bulmak gerektiğini belirtti.

Sisi:
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Arap- İsrail çatışmasına çözüm bulmak gerektiğini belirtti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Romanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken iki ülke arasındaki güvenliğin arttırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesine de karar verildi. İki liderin yaptığı ortak basın toplantısında Sisi, "Filistin-İsrail çatışmasını çözmeden Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı sağlamak mümkün değil. Filistin halkının meşru haklarını ve 1967 sınırlarında bağımsız bir devlet kurulmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:30 Kaynak: İHA
Mısır, Orta Doğu, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz basını Mursi'ye 20 dakika boyunca müdahale edilmediğini iddia etti Yıldız futbolcu Salah'a Mursi tepkisi! Son dakika! Yeni askerlik sistemiyle ilgili nihai oylama 25 Haziran'da yapılacak Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 18:06:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sisi: "Orta Doğu'da Arap-İsrail çatışması çözülmeden istikrar sağlanamaz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]