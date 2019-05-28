Sisi Soçi'deki Rusya-Afrika zirvesine katılacak

Rusya
'nın Soçi
kentinde önümüzdeki ekim ayında düzenlenecek olan Rusya- Afrika
zirvesine Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es- Sisi
'nin katılacağı duyuruldu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı
tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Afrika Birliği Başkanı sıfatıyla 24 Ekim
2019'da düzenlenecek olan Rusya-Afrika zirvesine katılacağı kaydedildi.
Afrika ülkelerinin liderlerinin ve uluslararası kuruluşların başkanlarının katılacağının belirtildiği açıklamada, zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin başkanlık edeceği belirtildi.
Zirvede Afrika kıtasında güvenlik ve istikrar başta olmak üzere farklı konuların masaya yatırılacağı aktarıldı.
Ayrıca zirvede Rusya ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğiyle Sudan
ve Libya
gibi ülkelerde yaşanan son gelişmelerin de da ele alınması bekleniyor.