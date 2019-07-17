Son Dakika Haberleri: Sisi Sudan Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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Sisi Sudan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

4 saat önce

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib'i başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda kabul etti.

Sisi Sudan Genelkurmay Başkanı ile görüştü, System.String[]
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib'i başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda kabul etti.
Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulmuttalib, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri İttifakı (ÖDBG) arasında imzalanan ön anlaşma hakkında bilgilendirdi.
Açıklamada, anlaşma nedeniyle Sudan halkını tebrik eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Mısır yönetiminin Sudan halkının yanında yer aldığını ve Sudan halkının tercihlerini desteklediğini ifade ettiği kaydedildi.
Görüşmede Abdulmuttalib'in, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Sudan'da son dönemde yaşanan diğer önemli gelişmelerle ilgili de bilgi verdiği belirtildi.
Sudan Genelkurmay Başkanı Abdulmuttalib, geçen pazar günü başlayan ve perşembe gününe kadar süreceği açıklanan, Mısır-Sudan Askeri Komisyon Toplantıları'na katılmak için Mısır'a gelmişti.
Sudan'da bugün imzalanan ön anlaşma gereği 39 aylık geçiş sürecini yönetecek Konseyin 5'i asker, 6'sı sivil 11 üyeden oluşacağı duyurulmuştu.
Abdulfettah El Sisi, Mısır, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:27 Kaynak: AA
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