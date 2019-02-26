Son Dakika Haberleri: Sisi ve AB'ye "İdam" Tepkisi

Sisi ve AB'ye "İdam" Tepkisi

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da darbecilerin 9 genci idam etmesini ve Avrupa ülkelerinin buna sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da darbecilerin 9 genci idam etmesini ve Avrupa ülkelerinin buna sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirdi. Partisinin Giresun mitinginde Mısır'daki AB-Arap Birliği Zirvesine değinen Erdoğan, "Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz" dedi. AB'nin samimi olmadığını vurgulayan Erdoğan, Avrupa'nın tarihte yaptıkları ile anılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, HDP'yle ittifak kuran CHP ve İYİ Parti'yi de hedef alarak, "31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek" ifadelerini kaydetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

Mısır, Avrupa Birliği, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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