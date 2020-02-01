Sisi ve Abbas Filistin meselesini görüştü - Son Dakika

Kahire'de düzenlenen Arap Birliği olağanüstü toplantısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bir araya gelmesi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelerek Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Filistin haber ajansının (WAFA) haberine göre, Filistin'in talebi doğrultusunda ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere, bugün dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek Arap Birliği olağanüstü toplantısı öncesi bir araya gelen Sisi ve Abbas, Filistin'e dair son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Abbas, ABD'nin sözde barış planına karşı bölgesel ve uluslararası düzeyde mücadele edilmesinin önemini vurgulayarak Filistin'e verdiği destekten dolayı Mısır'a teşekkürlerini sundu.

Sisi de Mısır'ın, Abbas'ın liderliğinde Filistin'in meşruiyetini destekleme konusundaki tutumunun değişmediğini ifade ederek ülkesinin, 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkı ve davasına verdiği desteği yineledi.