Sisi ve Putin iki ülke arasındaki hava trafiğini 5,5 yıl sonra yeniden başlatma konusunda anlaştı - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında yaklaşık 5,5 yıl önce durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ile Putin telefonda görüştü.

İki lider, görüşmede, Libya ve Hedasi Barajı'na yönelik gelişmeleri, Süveyş Kanalı ekonomik bölgesi ve Dabaa nükleer santrali konularını ele aldı.

Görüşmede Mısır ile Rusya arasındaki başarılı iş birliğinin ardından Mısır'ın Hurghada ve Şarm eş-Şeyh havalimanları dahil iki ülke arasında hava trafiğinin tam şekilde başlatılması konusunda uzlaşıya varıldı.

Sisi, Rusya ile hava trafiğini yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını, kararın iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için etkili olmasını beklediklerini ifade etti.

Rusya Devlet Bakanı Putin de Mısır ile ikili ilişkileri çeşitli yönlerde geliştirme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Putin, Moskova'nın bölgesel çevresinin istikrarı konusunda Kahire'nin önemli rolüne güvendiğini vurguladı.

Şarm eş-Şeyh-St. Petersburg seferini yapan Rusya'ya ait yolcu uçağı, 31 Ekim 2015'te havalandıktan kısa süre sonra 17'si çocuk 217 yolcu ve 7 kişilik mürettebatıyla, Mısır'ın Sina Yarımadası'nın kuzeyinde düşmüştü. Olayın ardından Mısır ile Rusya arasındaki hava trafiği durdurulmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12 Nisan'da iki ülke arasındaki hava trafiğinin tam anlamıyla yeniden başlaması da dahil olmak üzere ilişkilerin güçlendirilmesi konusunu görüşmek üzere Mısır'ı ziyaret etmişti.