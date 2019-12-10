Son Dakika Haberleri: Sisin altında kalan Kayseri'den kartpostallık fotoğraflar
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Sisin altında kalan Kayseri'den kartpostallık fotoğraflar

6 saat önce

Sisin altına kalan Kayseri kent merkezinin Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen fotoğrafları kartpostalları aratmadı.

Sisin altında kalan Kayseri'den kartpostallık fotoğraflar, System.String[]

Sisin altına kalan Kayseri kent merkezinin Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen fotoğrafları kartpostalları aratmadı.


Kayseri'de kent merkezinde etkili olan sis, yüksek kesimlerden doyumsuz manzaralar oluşturdu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olarak 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen fotoğraflar güzel görüntüler oluşturdu. Sisten dolayı Talas ilçesine bulunan Ali Dağı'nın sadece yüksek kesimleri göründü.


Kent merkezi de sisin arasında kayboldu. - KAYSERİ

Türkiye, Erciyes, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
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