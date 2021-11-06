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Sisin kapladığı Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar - Son Dakika

Sisin kapladığı Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar

06.11.2021 16:27
Sisin kapladığı Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Üsküdar açıkları Kız Kulesi civarında birbirine oldukça yaklaşan yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Üsküdar açıkları Kız Kulesi civarında birbirine oldukça yaklaşan yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. O korku dolu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'da dün akşam yoğun sisin etkili olduğu sıralarda, Kadıköy- Ortaköy seferini yapan yolcu teknesi ile bir yolcu vapuru Kız Kulesi civarında karşılaştı. Yolcu teknesine doğru siren çalarak gelen vapurun kaptanı son anda dümen kırarak olası kazayı engellemiş oldu. Vapur, yaklaşık 15 yolcu bulunan teknenin yakınından geçti. Teknedeki yolcular o sırada korku dolu anlar yaşadı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Sisin kapladığı Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar
Sisin kapladığı Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar
Sisin kapladığı Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar

Kız Kulesi, İstanbul, Kadıköy, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sisin kapladığı Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sisin kapladığı Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar - Son Dakika
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