Sisin oluşturduğu görsel şölene ziyaretçi akını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sisin oluşturduğu görsel şölene ziyaretçi akını - Son Dakika

Sisin oluşturduğu görsel şölene ziyaretçi akını

6 saat önce

Elazığ'da 5 gündür kentin üstünü kaplayan sisin oluşturduğu eşsiz manzara nedeniyle tarihi Harput Mahallesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Elazığ'da 5 gündür kentin üstünü kaplayan sisin oluşturduğu eşsiz manzara nedeniyle tarihi Harput Mahallesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin yüksek kesimindeki tarihi Harput Mahallesi'nde tüm güzelliğiyle görülebilen sis tabakası, doğaseverlere seyrine doyum olmayan manzaralar sunarken fotoğrafçılar için de eşsiz kareler oluşturuyor. Hafta sonunu fırsat bilip bu eşsiz manzarayı izlemek için Harput'a gelenler, tarihi mahallede ziyaretçi yoğunluğu oluşturuyor.

Ziyaretçilerden Mustafa Tekbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu olması nedeniyle ailesiyle sisin ortaya çıkardığı doğa manzarasını izlemeye geldiklerini belirtti. Gördükleri manzaranın güzelliği karşısında çok etkilendiklerini ifade eden Tekbaş, şöyle konuştu:

"Çocuklarla bu eşsiz manzaranın tadını çıkarmaya geldik. Çocuklara bu sis olayını ilk anlattığımda inanmamışlardı, 'Baba burada sis var, Harput'ta nasıl güneş olur.' demişlerdi. 'Görmek istiyorsanız götüreyim.' dedim ve şu an gerçekten müthiş bir manzara var, çocuklar gözlerine inanamadı. Bizim için güzel bir gün oldu."

Muhammed Bayrak ise internetten gördükleri sis manzarasına canlı tanık olmak için arkadaşlarıyla Harput'a geldiğini dile getirdi. Yanında sazını da getirdiğini, eşsiz doğa manzarası karşısında şarkı söyleyip huzur bulduklarını aktaran Bayrak, "Kent merkezi şu an sis altında, aşağı çok karanlık gerçekten. Burası gayet güzel, güneşli bir hava var, şarkılar söyleyerek manzaranın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Yağmur Yıldız da manzarayı çok beğendiğini aktararak "Harika bir manzara, kendimi bulutların üstündeymiş gibi hissediyorum." diye konuştu.

Sisin oluşturduğu görsel şölene ziyaretçi akını

Elazığ, Harput, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:31 Kaynak: AA
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