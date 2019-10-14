Sisin örttüğü Selimiye'de doyumsuz manzara

Edirne'de etkili olan sis eşsiz manzaraların oluşmasına neden oldu.

Isı geçişlerine bağlı olarak sabaha karşı kentin yüksek kesimlerine sis çöktü.

Sis bazı yerlerde görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

- Selimiye sisler altında

Sis örttüğü anıtsal yapılarda oluşturduğu görüntülerle büyüledi.

Bölgedeki pek çok anıtsal yapı gibi Türk - İslam eserlerinin zirvesindeki Selimiye Camisi de sis altında kaldı.

Selimiye'nin minareleri zaman zaman kubbesine kadar örten sisi deldi.

Mimar Sinan'ın ustalığını konuşturduğu ve "kalem gibi" diye nitelenen 85 metre yüksekliğinde dört minare beyaz sis bulutunun arasından sıralanması görenlerin seyrine doyamadığı manzara oluşturdu.

Etkisi devam eden sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.