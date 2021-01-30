Şişirdiği traktör lastiği bir anda patladı...Patlamanın etkisi ile böyle savruldu - Son Dakika

Şişirdiği traktör lastiği bir anda patladı...Patlamanın etkisi ile böyle savruldu

30.01.2021 08:37

Şişirdiği traktör lastiği bir anda patladı.

Şişirdiği traktör lastiği bir anda patladı...Patlamanın etkisi ile böyle savruldu

ERZİNCAN - Erzincan'da bir oto lastik tamircisinde şişirilen traktör lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o onlarda; patlamayla ortaya çıkan basınç ve savrulan lastik, bir kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Erzincan eski Sanayi Sitesinde bulunan bir lastikçide tamir edilen traktör lastiğinin hava basıncı tamamlanmak istedi. Traktör lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı. Bu sırada hava basıncı fazla gelince lastik bir anda patladı. Patlama ile birlikte yere savrulan tamirci, kısa bir süre şok yaşadı. Çıkan basınç ve savrulan lastik, lastik tamircisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Şişirdiği traktör lastiği bir anda patladı...Patlamanın etkisi ile böyle savruldu
Şişirdiği traktör lastiği bir anda patladı...Patlamanın etkisi ile böyle savruldu

Erzincan, Traktör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şişirdiği traktör lastiği bir anda patladı...Patlamanın etkisi ile böyle savruldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Danimarka, nüfusunun 4 katından fazla sayıda korona aşısı sipariş etti AB'den skandal karar! Üye ülkelerin tesislerinde üretilen aşılar izinsiz satılamayacak "Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın, sosyal medyada tepki çekti Aile içi kavga ölümle bitti! Oğlunu bıçaklayarak yaralayan baba intihar etti Suç örgütüne yapılan baskında ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş pasaport bulundu Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı
Türkiye'ye getirilen 3 Türk denizci korsanların yaşattığı dehşeti anlattı: Kapıları taradılar, balyozlarla vurdular Türkiye'ye getirilen 3 Türk denizci korsanların yaşattığı dehşeti anlattı: Kapıları taradılar, balyozlarla vurdular         
05:59
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilişkisinde ilk adımı attı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilişkisinde ilk adımı attı         
00:47
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı         
00:17
K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor         
22:31
Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret         
22:16
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
Bielsa açıkladı! Galatasaray'ın gündemindeki Alioski, Ledds United'da kalıyor Bielsa açıkladı! Galatasaray'ın gündemindeki Alioski, Ledds United'da kalıyor         
20:05
Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu         
19:33
Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti         
16:59
Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti         
16:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 08:59:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişirdiği traktör lastiği bir anda patladı...Patlamanın etkisi ile böyle savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei