"Şişko Adul'un çocukları" denilmesin diye zayıflamaya karar verdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 140 kilo ağırlığındaki ev hanımı Adul İlan, kilolarından dolayı çocuklarıyla alay edilmesi üzerine zayıflamaya karar verdi.

Kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve şişmanlamaya devam eden 6 çocuk annesi 48 yaşındaki İlan, çocuklarına, "şişko Adul'un çocukları" diye seslenilerek dalga geçilmesi üzerine kilo verme kararı aldı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde muayene olan İlan'a mide küçültme ameliyatı yapıldı. İlan, ameliyatın ardından fazla kilolarından kurtulmayı ümit ediyor.

İlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiloları nedeniyle hayatının alt üst olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

"Kilolarım nedeniyle aynaya bile bakamıyordum. Kendimden nefret ediyordum. İnsanların arasına girmek istemiyordum. Kilolarım nedeniyle etrafımdakiler ve eşim alay ediyordu. İstediğim elbiseleri giyemiyordum. Bununla birlikte kilom üzerine eşim üzerime kuma getirdi."

Yaşadığı zorlukların yanı sıra çocuklarıyla "şişko Adul'un çocukları" denilerek dalga geçilmesinin kendisini rencide ettiğini anlatan İlan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu obezite hastalığını nedeniyle çok sıkıntılar yaşadım, Allah düşmanımın başına vermesin. Kilolarım nedeniyle çocuklarımla tartışmalar yaşamaya başladım, aile huzurumuz kalmamaya başladı. Beni en çok üzen de çocuklarımın rencide olmasıydı. Bunun üzerine ameliyat olmaya karar verdim. Ölüm dahi her şeyi göze alarak ameliyatımı oldum, sağlığım yerinde. Şu anda ailemle mutluluk içinde yaşıyorum. En sonunda rahat ve kimsenin yardımı olmadan hareket edeceğim. Sağlıklı bir şekilde kilolarımdan kurtulacağım inşallah, çok mutluyum. Hedefim bir kaç ayda 100 kilonun aşağısına inmek, azimli bunu başaracağıma inanıyorum."

Türkiye'de yılda 100 bine yakın obezite ameliyat yapılmakta

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrah Prof. Dr. Abdullah Özgönül de obezitenin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi sağlık sorunu haline geldiğini söyledi.

Obeziteye karşı bilim insanlarının çare aradığını dile getiren Özgönül, "Obezite ile mücadele kapsamında son yıllarda cerrahi yöntemler kullanılmaya başlandı. Bu ameliyatlar obezite ve metabolik cerrahi adı altına yapılıyor. Türkiye'de yılda 100 bine yakın obezite ameliyatı yapılmakta. Bunların 90-95 bini mide küçültme, diğer kalanı ise daha değişik ameliyatlar." ifadesini kullandı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde de obeziteye karşı ameliyatların yapıldığını aktaran Özgönül, "Adul İlan da obezite sorunuyla hastanemize başvuru yaptı. Biz de gerekli kontrolleri yaptık ve ameliyat karar aldık. Ameliyatımızı yaptık ve şu anda hastamızın durumu gayet iyi yakın bir zamanda kilolarından kurtulacak. Hastalarımız kurallara uydukları sürece tekrardan eski kilolarını almıyorlar." sözlerine yer verdi.

Harran Üniversitesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek de obezitenin çağın önemli sağlık sorunlarından olduğunu belirterek, "Bakanlığımız bu rahatsızlıkları karşı ciddi mücadele veriyor. Bu tür rahatsızlıklar ciddi sorunlara neden oluyor. Biz de hastane olarak bu tür rahatsızlıklar karşı mücadele ediyoruz. Bir hafta içerisinde 3 hastamız ameliyat oldu. Durumları gayet iyi." ifadelerini kullandı.