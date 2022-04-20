Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi - Son Dakika
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Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

20.04.2022 11:26
Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

Küre Dağları sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Küre Dağları sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu ve Esentepe mevkisinde yer alan Yaralıgöz Dağı'nın çevresinde sis etkili oldu.

Sisin vadiye çökmesiyle Yaralıgöz Dağı ile yüksek kesimler sisin üzerinde kaldı.

AA muhabiri, sisle kaplanan Küre Dağları'nı, drone ile görüntüledi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, yoğun bir kışın ardından doğanın canlanmaya başladığını belirterek, "2 metrelik kar yağışının ardından karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı. Önce yapraklı ağaçlar tomurcuklanıyor sonra da çiçekler açmaya başlıyor. Doğa kendini canlandırmaya başlarken sis bu coğrafyaya çok ayrı bir güzellik katıyor. Buralarda bu sisi izlemek, hissetmek her şeye değer. Küre dağları sisle çok güzel." dedi.

Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi
Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi
Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi
Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi
Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

YORUMLAR
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Yoğun sis Bolu Dağı'nı esir aldı! Sürücüler zor anlar yaşıyor Yoğun sis Bolu Dağı'nı esir aldı! Sürücüler zor anlar yaşıyor

Toros Dağları, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi - Son Dakika


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