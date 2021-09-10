Sisle kaplanan Yaralıgöz Dağı havadan görüntülendi - Son Dakika

AA muhabiri, sisin oluşturduğu görsel şöleni drone ile görüntüledi.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede bazı vatandaşlar da sisli manzarayı izledi.

Sisin vadiye çökmesi sonucu Yaralıgöz Dağı ile yüksek kesimler sisin üzerinde kaldı.

Abana , Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Esentepe mevkisinde yer alan Yaralıgöz Dağı'nın altında çizgi şeklinde etkili olan sis, ormanlarla kaplı çevrenin güzelliğine güzellik kattı.

Kastamonu 'da 2 bin 57 rakımlı Yaralıgöz Dağı, sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

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