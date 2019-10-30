Sisler altında kalan İstanbul'dan kartpostallık görüntüler
1 saat önce
Sisler altında kalan İstanbul'dan kartpostallık görüntüler Kartpostallık görüntüler oluştuİSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
Sisler altında kalan İstanbul'dan kartpostallık görüntüler
Kartpostallık görüntüler oluştu
İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. Sisin oluşturduğu hayranlık uyandırıcı manzara havadan görüntülendi.
İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü. Sis tabakasının çökmesiyle İstanbul'da hayranlık uyandıran bir manzara ortaya çıktı. Şehirde oluşan kartpostallık manzara drone ile havadan görüntülendi.
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