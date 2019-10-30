Son Dakika Haberleri: Sisler altında kalan İstanbul havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Sisler altında kalan İstanbul havadan görüntülendi

Sisler altında kalan İstanbul havadan görüntülendi

3 dakika önce

İstanbul'da etkisini gösteren sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü.

İstanbul'da etkisini gösteren sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. Sisin oluşturduğu hayranlık uyandırıcı manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü. Sis tabakasının çökmesiyle İstanbul'da hayranlık uyandıran bir manzara ortaya çıktı. Şehirde oluşan kartpostallık manzara drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Sisler altında kalan İstanbul havadan görüntülendi

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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