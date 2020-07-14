Şişler Ayçin Usta'dan - Son Dakika

Şişler Ayçin Usta'dan

BURDUR'un yöresel lezzeti olan Burdur şişin tek kadın ustası Ayçin Bedel (39), müşterilerine eşi ve oğluyla hizmet veriyor.

BURDUR'un yöresel lezzeti olan Burdur şişin tek kadın ustası Ayçin Bedel (39), müşterilerine eşi ve oğluyla hizmet veriyor.

Burdur merkez Köprübaşı'nda eşi ve oğluyla lokanta işleten Ayçin Bedel, şişleri kendi elleriyle sıkıp ocakta pişirerek, müşteriye hazır hale getiriyor. Kentte, Burdur şişinin tek kadın ustası olan Ayçin Bedel'in yemekleri, misafirlerin de beğenisini topluyor. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin lotantaya uğradığını vurgulayan Ayçin Bedel, "Burdur şişimizi il dışından gelen müşterilerimize tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.Burdur şişte kullanılan kıymanın, büyükbaşın kaburga etinden yapıldığını söyleyen Bedel, "Kıymaya tuz dışında bişey katılmaz. 6 şiş tek porsiyon, 9 tanesi 1,5 porsiyondur. Gayet güzel bir lezzettir" dedi. Şişleri hem hazırlayıp hem ocakta pişirdikten sonra servis ettiğini de belirten Bedel, Burdur'un tek kadın şiş ustası olmasının gururunu yaşadığını söyledi.

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Köprübaşı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:23 Kaynak: DHA

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