Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın öldürülmesi davası - Son Dakika

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 10 sanıktan 5'inin "kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım ve azmettirme" suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırıldığı, 5 sanığın da beraat ettiği dava, kararın istinaf (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Şenol Şahin, Hacı Avcı ve Engin Gölve katıldı. Tutuklu sanıklardan Rıza Keten'in ise cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı. Başka suçtan tutuklu sanık Bilal Yaman'ın da hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Candaş ailesi ile Şişli Belediye Başkanlığını, avukatlar temsil etti.

Hakkında yakalama emri bulunan sanık Mithat Yılmaz'ın halen firari olduğu belirtilen duruşmada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 18 Kasım 2019 tarihli bozma ilamı okundu.

Bozma ilamına karşı beyanı sorulan müdahil avukatlarından Nurcan Çöl, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, daha önce mahkemeye sunulan mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Söz alan tutuklu sanıklardan Rıza Keten'in avukatı Nazif Yavuz, 2 yılı aşkın süredir tutuklu olan müvekkilinin, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye edilmesi gerektiğini öne sürerek, "Müvekkilim hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde davanın istinaf ve Yargıtay aşamaları gündeme gelecektir. Bu süreç dikkate alındığında müvekkilimin açık cezaevine çıkma hakkı da ihlal edilecektir." dedi.

Diğer tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin açık cezaevine çıkma durumu söz konusu olduğu için tahliye edilmesini ve tutuksuz yargılama yapılmasını istedi.

Sanıklardan Şenol Şahin ise avukatının kısa süreli askerlik yapmak için ayrıldığını ve söylemesine rağmen başka bir avukatı görevlendirmediğini kaydederek, cezaevinden gönderdiği dilekçesinde belirttiği hususların araştırılmasını talep etti.

Ara karar

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Rıza Keten'in avukatının istinaf dilekçesinde belirttiği araştırmayla ilgili taleplerin daha önceden yargılama sırasında da gündeme getirildiğini belirterek, bu talepleri davanın sonucuna katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddetti.

Tutuklu sanıklardan Şenol Şahin'in olay yerinde keşif yapılması talebini de reddeden heyet, tutuklu sanıklar Şenol Şahin, Hacı Avcı, Rıza Keten ve Engin Gölve'nin bu hallerinin devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

Şişli Belediyesi'nde 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sanık Şenol Şahin ile gözaltına alınan aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanının da bulunduğu 16 kişiden 6'sı tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen sanık Şenol Şahin'in, "tasarlayarak kasten öldürme", sanık Mithat Yılmaz'ın da "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Bilal Yaman ve Metin Şentürk'ün "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Olayla ilgili adı geçen bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda da inşaat firması sahipleri Selahattin Keten ve Rıza Keten'in de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında açılan dava da bu dosyayla birleştirilmişti.

5 sanığa hapis 5 sanığa beraat

Sanıklar hakkındaki yargılamayı yapan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Ocak 2019'da verdiği kararla, tutuklu sanık Şenol Şahin'in, "Cemil Candaş'ı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca taşıma" suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ın, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan on altışar yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'yi de "kasten öldürmeye yardım" suçundan sekizer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten hakkında ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçunun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 18 Kasım 2019 tarihinde yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu.