Son Dakika Haberleri: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Öldürülmesine İlişkin 4'ü Tutuklu 10 Sanığın...

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Öldürülmesine İlişkin 4'ü Tutuklu 10 Sanığın...

1 saat önce

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e, "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Öldürülmesine İlişkin 4'ü Tutuklu 10 Sanığın..., System.String[]
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e, "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Şenol Şahin, Şişli, Güncel
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