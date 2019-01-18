Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Öldürülmesine İlişkin 4'ü Tutuklu 10 Sanığın...
1 saat önce
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e, "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Şişli
Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin
'e, "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:59 Kaynak: AA
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