Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı - Son Dakika

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz çıkarıldığı adli makamlarca "Silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 19 kişi, geçtiğimiz perşembe günü 28 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Yavuz'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun yanı sıra adliyeye getirilen diğer 4 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

- İstanbul