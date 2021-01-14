Örgüt üyeliğinden tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Örgüt üyeliğinden tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında iddianame hazırlandı

14.01.2021 18:52

Örgüt üyeliğinden tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında iddianame hazırlandı İddianamede 10 yıla kadar hapsi istendi PKK/KCK operasyonu kapsamında tutuklanan ve açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet...

Örgüt üyeliğinden tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında iddianame hazırlandı

İddianamede 10 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - PKK/KCK operasyonu kapsamında tutuklanan ve açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Yavuz'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede 26 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen operasyonda, aralarında açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Yavuz'un da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dosyası diğer şüphelilerden ayrıldı

Şüpheli Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Yavuz hakkında yürütülen soruşturma dosyasının, diğer şüphelilerle birlikte örgüt üyeliği kapsamında iddianame düzenlenmesini gerektiren irtibat ve iltisak bulunmaması sebebiyle tefrik edildiği kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta ile ihbar yapıldığı ve şüpheli Cihan Yavuz'un e-postada ismi geçen şüpheli Ramazan Yurttapan ile irtibatının tespit edildiği anlatıldı. İddianamede, şüpheli Yavuz'un ikametinde yapılan aramalarda yasaklama kararı bulunan yayınlar, siyasi parti çalışmalarına ait olduğu iddia edilen dokümanlar ile dijital materyaller bulunarak el koyulduğu kaydedildi.

"Belediye de, sağlık, sosyal hizmetler ve kreşler bana bağlı olarak faaliyet yürütür"

Şüpheli Yavuz'un iddianamede yer alan ifadesinde, "2014 yılı sonlarından 2018 yılına kadar HDP'de çeşitli ilçelerde ve il yönetiminde faaliyetlerde bulundum. 31 Ocak 2019 tarihinde yapmış olduğum görüşmeyi hatırlıyorum. Basından, bir il yöneticisiyle görüşmek istendiği söylendi. Telefonda konuşurken söz konusu basın biriminin STERK TV olduğunu öğrendim. Görüşme boyunca Abdullah Öcalan'ın tecritinin kaldırılması ve eski milletvekili Leyla Güven'e destek beyanlarım oldu. STERK TV'ye vermiş olduğum röportaj öncesinde hangi kanala bağlandığımı bilmiyordum. Bağlanınca öğrendim. O anda da STERK TV'nin örgütsel yayın yaptığını bilmiyordum. Şu anda Şişli Belediye Başkan Yardımcısıyım. Belediye de, sağlık, sosyal hizmetler ve kreşler bana bağlı olarak faaliyet yürütür. Görev bilincime aykırı hareket etmedim" ifadelerini kullandı.

Şüphelinin örgütün kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldığı vurgulandı

İddianamede, şüpheli Yavuz'un Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 'Hendek Savaşı' adı altında öldürülen örgüt mensubunu 'şehit' diye tabir ederek sahiplendiği, ailesi ile görüştüğü, örgütün kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen etkinliğe katıldığı, Belçika üzerinden örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda yayın yapan STERK TV'ye bağlanarak açıklamalar yaptığı öne sürüldü.

Örgüt üyeliğinden 10 yıla kadar hapis istemi

Şüpheli Yavuz'un soruşturma kapsamında tüm deliller değerlendirildiğince PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı olduğu ve yapmış olduğu eylemler ile örgütün amaçlarına yardım eden siyasi faaliyetler içerisinde bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde şüpheli Yavuz, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Örgüt üyeliğinden tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında iddianame hazırlandı
Örgüt üyeliğinden tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında iddianame hazırlandı
Örgüt üyeliğinden tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında iddianame hazırlandı
Örgüt üyeliğinden tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında iddianame hazırlandı

Cihan Yavuz, İstanbul, Şişli, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Örgüt üyeliğinden tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


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