Şişli Belediye Binasında Yangın (1)
1 saat önce
İstanbul DHA- ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı.
İstanbul DHA- ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:39 Kaynak: DHA
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
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