Şişli Belediye Binasında Yangın - İstanbul
21 dakika önce
Şişli Belediyesi binasının bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.
Şişli Belediyesi
binasının bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik panosu arızalandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Söndürülme çalışmaları sırasında önlem amacıyla binadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bu arada Belediye Başkan Yardımcısı Halil Özer
de basın mensuplarına açıklama yaparak, trafo merkezindeki arıza sonucu yangının çıktığını, önlem amacıyla binada bulunan çalışan ve vatandaşların tahliye edildiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından çalışanların yeniden görevlerine döneceklerini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:28 Kaynak: AA
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek
Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu
Milli Piyango'dan 70 Milyon Lira Kazanan Talihli, Hala Parasını Almadı