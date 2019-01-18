Son Dakika Haberleri: Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Vurularak Öldürülmesine İlişkin Görülen Karar...

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Vurularak Öldürülmesine İlişkin Görülen Karar...

1 saat önce

IHAAW154740-ASA/18-01-2019- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın vurularak öldürülmesine ilişkin görülen karar duruşmasında 5 kişi beraat ederken, sanıklardan Şenol Şahin ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı.

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Vurularak Öldürülmesine İlişkin Görülen Karar..., System.String[]
IHAAW154740-ASA/18-01-2019

- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın vurularak öldürülmesine ilişkin görülen karar duruşmasında 5 kişi beraat ederken, sanıklardan Şenol Şahin ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı. 18.01.2019 15: 47: 40 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:53 Kaynak: İHA

Şişli Belediyesi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Eşine Kızgın Maşayla İşkence Yapıp Tecavüz Eden Kocaya 30 Yıl Hapis Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti

Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:17:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Vurularak Öldürülmesine İlişkin Görülen Karar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]