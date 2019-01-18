Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Vurularak Öldürülmesine İlişkin Görülen Karar...
1 saat önce
IHAAW154740-ASA/18-01-2019- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın vurularak öldürülmesine ilişkin görülen karar duruşmasında 5 kişi beraat ederken, sanıklardan Şenol Şahin ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı.
IHAAW154740-ASA/18-01-2019
- Şişli Belediyesi
Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın vurularak öldürülmesine ilişkin görülen karar duruşmasında 5 kişi beraat ederken, sanıklardan Şenol Şahin
ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı. 18.01.2019 15: 47: 40 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:53 Kaynak: İHA
Eski Eşine Kızgın Maşayla İşkence Yapıp Tecavüz Eden Kocaya 30 Yıl Hapis
Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti
Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı
Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı