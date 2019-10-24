Son Dakika Haberleri: Şişli Belediyesi Benim Cumhuriyetim etkinlikleri daveti
Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi Benim Cumhuriyetim etkinlikleri daveti

Şişli Belediyesi Benim Cumhuriyetim etkinlikleri daveti

58 dakika önce

Şişli Belediyesi tarafından "Benim Cumhuriyetim" yaklaşımıyla 26 ile 29 Ekim'de gerçekleşecek ve Cumhuriyetimizin 96. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şöleni'ne davetlisiniz.

Şişli Belediyesi Benim Cumhuriyetim etkinlikleri daveti, System.String[]

"Benim Cumhuriyetim" etkinlikleri çerçevesinde kutlamalar ve eğlenceler Şişli'nin farklı noktalarına yayılıyor. Sokak lezzetleri, sokak müziği, konserler, atölye çalışmaları, spor ve sağlıklı yaşam aktiviteleri ile Şişli sokaklarında buluşuyor.

Aktiviteler ve konserler Maçka Demokrasi Parkı'nda 4 gün boyunca her gün 10:30-00:00 saatleri arasında gerçekleşiyor. "Benim Cumhuriyetim" kapsamında 26 Ekim'de Metin Özülkü ve Orkestrası, Sibel Alaş, Jale, 27 Ekim'de Faruk Demir, 28 Ekim'de Ceza Maçka Demokrasi Parkı'nı şölen alanına dönüştürüyor.

29 Ekim günü ise on binler Cumhuriyet Bayramı Kutlaması için kortej halinde Şişli Atatürk Evi Müzesi önünden yürüyüşe başlıyor, bu yürüyüş ve şölen aynı akşam Maçka Demokrasi Parkı'nda Teoman konseri ile coşku dolu saatler yaşatmaya hazırlanıyor.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Maçka Demokrasi Parkı, 29 Ekim, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:39 Kaynak: Bültenler
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