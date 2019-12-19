"Şişli Belediyesi Halkla İlişkiler Sistemi Komşu Masa" hizmete girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım, hep birlikte kucaklayalım ve o yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtırken, bütün sorunlarını çözmeye talip olalım." dedi.

Şişli Belediyesinin toplumsal katılım ve denetim açısından önde gelen projelerinden biri olan 360 Derece Halkla İlişkiler Sistemi Komşu Masa'nın açılışı, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve vatandaşların katıldığı törenle yapıldı.

Kılıçdaroğlu, Komşu Masa hizmetinde 48 saat içinde vatandaşların sorduğu sorulara, gündeme getirdiği sorunlara yanıt verileceğini dile getirerek, "Bu uygulamayı hemen hemen her yerde bir şekliyle başlatıyoruz, başlatmaya da devam ediyoruz. Bu uygulamanın amacı ne? Amaç yeni siyaset anlayışı. Yeni bir siyaset anlayışını hep birlikte başlattık. Birlikte büyük başarılar elde ettik. Birlikte cumhuriyeti İstanbul'da demokrasiyle taçlandırdık, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de demokrasiyle taçlandırdık." diye konuştu.

Yeni siyaset anlayışının, seçilen belediye başkanının belde halkına hesap vermesini içerdiğini belirten Kılıçdaroğlu, katılımcılara şöyle seslendi:

"Belediye başkanlarımızın her alanda hesap vermek gibi bir sorumluluğu var. Belediye başkanlarımız bu görevleri yerine getirirken sizlere saygı duyarak, sizlerin sorunlarına saygı duyarak, bir şekliyle yeni siyaset anlayışını size taşıyorlar. Biz sizden şunu bekliyoruz, yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım, yeni siyaset anlayışını hep birlikte kucaklayalım ve o yeni siyaset anlayışını Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtırken, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye talip olalım. Sizlere sözüm söz bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, kişinin kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, herkesi kucaklayacağız, herkesten gönül dolusu muhabbeti alacağız ve muhabbeti onlara göndereceğiz. Kadın-erkek ayrımı yapmayacağız, kadın-erkek eşitliğinden yana tavır takınacağız, gençlerden yana tavır takınacağız. Biz yeni siyaset anlayışıyla Türkiye'de bir ufku açmak istiyoruz. Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışını güçlendirmek istiyoruz. En büyük gücümüz sizsiniz. Halktan daha büyük kimse yoktur."

"İstanbul yaşanabilir bir kent olmayı hak ediyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un yaşanabilir bir kent olması için mücadele ettiklerini ifade ederek, şunları aktardı:

"İstanbul'a uzun yıllar hizmet ettiklerini söylediler ve sonra en yetkili kişi kalktı dedi ki, 'Biz İstanbul'a ihanet ettik, ihanet etmeye de devam ediyoruz.' Size sözüm söz, saplanan o ihanet hançerini İstanbul'un bağrından çekip çıkaracağız. İstanbul yaşanabilir bir kent olmayı hak ediyor. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmışsa İstanbul'un adını, unvanını, tarihini, kadim bir kent olduğunu bütün dünyaya duyurmak zorundayız. Kiminle? Ekrem Başkan'la. Ekrem Başkan bunların tamamını yapacak diğer belediye başkanlarımızla birlikte."

Türkiye'de cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için kararlılıkla yola çıktıklarını ifade ederek, "Yolumuza devam edeceğiz, sizlerin oylarıyla, Allah'ın izniyle göreceksiniz Türkiye'yi dünyada önder ülke yapacağız. Lafla değil, üreterek, alın teri dökerek, hesap vererek, hesap vermenin siyasetin onuru olduğunu bilerek." dedi.

Komşu Masa

Komşu Masa, ilçede yaşayanların istek, öneri ve şikayetlerini alarak, belediyeyle doğrudan iletişime geçmesini sağlıyor. Gelen şikayet ve öneriler, belediye ana hizmet binasında yer alan başvuru masası, 7/24 çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, internet, mail, dilekçe, açık kapı ve CİMER gibi yasal kanallar üzerinden kayıt altına alınacak.

İlçede yaşayanlar 48 saat içinde sorunun çözümünü doğrudan muhatap alarak öğrenecek.