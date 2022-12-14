Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Emine Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Şişli Belediyesi, Emine Sağlam, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki Emine, 20 metre yükseklikteki belediye binasının çatısından düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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