Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki Emine, 20 metre yükseklikteki belediye binasının çatısından düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki Emine, 20 metre yükseklikteki belediye binasının çatısından düşerek yaşamını yitirdi

14.12.2022 15:56

Şişli Belediyesi'nde staj yapan 18 yaşındaki Emine Sağlam, belediye binasının çatısından düşerek hayatını kaybetti. 20 metre yüksekliğindeki çatıdan düşen genç kızın intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Feci olay saat 12.30 sıralarında Şişli Belediye binasında meydana geldi. Belediyede staj gören Emine Sağlam, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki belediye binasının çatısından aşağı düştü. Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Emine Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Oğlunun katilinden anneye akılalmaz sözler: Ben yatıp çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek Oğlunun katilinden anneye akılalmaz sözler: Ben yatıp çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN ÇATI KATINDAN DÜŞEN STAJYER HAYATINI KAYBETTİ ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN ÇATI KATINDAN DÜŞEN STAJYER HAYATINI KAYBETTİ

Şişli Belediyesi, Emine Sağlam, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki Emine, 20 metre yükseklikteki belediye binasının çatısından düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Bulgaristan, Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden biri olan Levent Göktaş'ı Türkiye'ye iade ediyor
15:51 İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı
15:39 TSK'dayken PKK'ya düzenlediği operasyonlarla gündeme gelen komutan Azerbaycan ordusuna geçti
15:24 Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Centilmen için imaj değişikliğine gitti
15:20 Dembele ile anlaşan Galatasaray, oyuncuyu bırakmak istemeyen Lyon'a rest çekti: O zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız
15:14 Kariyerini hangi kulüpte sürdüreceği merakla beklenen Cristiano Ronaldo'ya Katar ekibi Al-Sadd'dan kanca
14:57 İstanbul'da bir anne, uyuşturucu satan 27 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürdü
15:00 İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rüyasında gördüğünü açıkladı: Bana hürmet ediyordu
14:51 Gaziantep'te 15 yaşındaki kıza asansörde tacizde bulunan sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi
14:43 Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki Emine, 20 metre yükseklikteki belediye binasının çatısından düşerek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 16:30:18. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki Emine, 20 metre yükseklikteki belediye binasının çatısından düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement