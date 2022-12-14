Feci olay saat 12.30 sıralarında Şişli Belediye binasında meydana geldi. Belediyede staj gören Emine Sağlam, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki belediye binasının çatısından aşağı düştü. Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Emine Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki Emine, 20 metre yükseklikteki belediye binasının çatısından düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika